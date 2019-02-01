Немировски: пауза пошла «Торпедо» на пользу, ребята играли с желанием

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился эмоциями после игры с «Локомотивом» (3:2 ОТ).



«Игра была интересной и равной. Конечно, тяжело отыгрываться с 0:2, но ребята снова показали характер. «Торпедо» не сдавалось, билось до конца и одержало победу. Забросили решающий гол за две секунды до сирены, при этом у команды были моменты, чтобы снять все вопросы раньше. Не совсем получилось большинство, хотя активно работаем над этим компонентом. Очень рад, что сегодня ребята показали желание и самоотдачу. Двигаемся дальше.



Конечно, пауза пошла на пользу. На протяжении всего сезона приходится играть в плотном графике, времени на полноценные тренировки не хватает. Впервые за долгое время смогли в полной мере поработать на занятиях. Сделали акцент на вещах, которые не получались в последних матчах, и сегодня были видны улучшения», — сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

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