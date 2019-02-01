Бобровский: после броска Овечкина шайба летит как ракета

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился мнением о броске капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Шайба летит как ракета. На идеальной высоте. Для вратаря она очень неудобна и вылетает очень резко и точно», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.



277 шайб Овечкина из 644 были заброшены из левого круга вбрасывания или выше, при этом 131 гол был забит броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (20,3%). 92 шайбы из 239 в большинстве были забиты броском в касание из левого круга вбрасывания или выше (38,5%).

В этом сезоне 33-летний капитан столичной команды провёл 50 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 37 заброшенных шайб (лучший результат в НХЛ) и 20 результативных передач.