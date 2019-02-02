Сычёв и Мостовой помогли команде артистов выиграть хоккейный матч

В ледовом спортивном комплексе ЦСКА состоялся товарищеский хоккейный матч с участием звёзд спорта, актёров, артистов и деятелей искусства.



Спортивный клуб артистов «КомАр» обыграл команду «Авторы» со счётом 11:7. 10 февраля команда «Авторы» проведёт матч со сборной российской прессы.



Состав команды «КомАр»: Андрей Соколов, Алексей Талызин, Кирилл Андреев, Максим Жаворонков, Александр Морозов, Олег Бутман, Владимир Уткин, Андрей Кретов, Сергей Кристовский, Оскар Кучера, Олег Королёв, Станислав Ярушин, Александр Алексеев, Александр Мостовой, Дмитрий Сычёв, Андрей Батурин, Денис Матросов.



Состав команды «Авторы»: Александр Чернявский, Илья Мотовилов, Алексей Костенков, Алексей Ляпичев, Денис Бадекин, Павел Марков, Виктор Комаров, Алексей Николаев, Владислав Бондаренко, Михаил Петухов, Максим Яценко, Роман Ахметов, Сергей Сошников, Валентин Берлин, Алексей Трындин, Андрей Баширов, Илья Швецов, Максим Кудымов.

Мостовой: тренируюсь на хоккейной площадке дважды в неделю