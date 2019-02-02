Ярушин: хорошо, что хоккей развивается, ребята занимаются спортом номер один

Известный актёр и шоумен Станислав Ярушин поделился эмоциями от хоккейного матча команды артистов с командой «Авторы». Встреча завершилась со счётом 11:7 в пользу артистов.

«В первую очередь это — праздник для любителей хоккея. Постоянно тренироваться — одно, а когда есть игры приходит азарт. Я даже почувствовал, что наша команда в первом периоде немного волновалась, парни не понимали, что делать, всех трясло, поэтому немногое получалось. Например, неправильно делали смены. Во второй 20-минутки завелись, но всё равно не реализовали пару моментов. В общем, всё хорошо, единственное — поздно (матч начался в 22.00 — прим. «Чемпионата»), я уже в середине второго периода захотел спать.

Помню, играл за эту команду 6 лет назад против Администрации Балашихи. И матч закончился вничью 7:7. Ребята занимаются, тренируются. Приходят новые артисты, певцы. Пару раз был Кирилл Андреев из «Иванушек». Хорошо, что хоккей развивается, ребята занимаются спортом номер один», — сказал Ярушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.