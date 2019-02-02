Тимкин: от матчей с «Трактором» и «Автомобилистом» жду только победы

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Евгений Тимкин после поражения от московского «Динамо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Трактором» и «Автомобилистом».

«От матчей с «Трактором» и «Автомобилистом» жду только победы. По сравнению с игрой против «Динамо» надо больше концентрироваться на действиях впереди, как можно больше атаковать ворота. В матче с бело-голубыми вообще многое не получалось. С этим связано и то, что не удалось закрыть первое звено «Динамо».

Сложно выделить какую-то одну причину поражения. Где-то не везло — например, хозяева собрали почти все отскоки, а мы этого сделать не смогли. «Металлург» явно сыграл не в свой хоккей, поэтому нам есть над чем работать», — приводят слова Тимкина «Известия».