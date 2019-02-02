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Баклунд забил великолепный гол, обыграв четырёх соперников и голкипера

Баклунд забил великолепный гол, обыграв четырёх соперников и голкипера
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимает «Калгари Флэймз» (завершился второй период, счёт — 3:2 в пользу «Кэпиталз»).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первый гол «Флэймз» забил шведский нападающий Микаэль Баклунд, для него эта шайба стала 13-й в сезоне. В концовке первого периода при игре в равных составах Баклунд получил шайбу в своей зоне, обыграл четырёх соперников, ворвался в зону атаки и не оставил шансов голкиперу «Вашингтона» Брейдену Холтби.

Видео также можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Этот матч пропускает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Форвард отбывает дисквалификацию за отказ от участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги.

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