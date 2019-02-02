«Вашингтон» без Овечкина прервал серию из 7 поражений, у Кузнецова — 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Калгари Флэймз» — 4:3. Действующие чемпионы прервали серию из семи поражений.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Ник Дауд. Вскоре Микаэль Баклунд восстановил равновесие, но Дмитрий Яшкин ещё до перерыва вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго периода Том Уилсон закрепил преимущество. Через полторы минуты Гарнет Хэтэуэй одну шайбу отыграл. В третьем игровом отрезке Элиас Линдхольм сравнял счёт. Победу хозяевам принёс Евгений Кузнецов, отличившийся в большинстве за 57 секунд до истечения основного времени.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за нежелание ехать на Матч звёзд. На счету Кузнецова также результативная передача, 6 бросков в створ и 2 силовых приёма за 24.36 на льду (6.09 – в большинстве). У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа, 2 броска и 2 блок-шота за 18.29.