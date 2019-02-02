«Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Чикаго» — «Баффало»
Хоккей
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В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над «Оттавой Сенторз» — 5:3.
Дубли в составе победителей оформили Брайан Раст и Джейк Гюнцель. Гол на счету Теодора Блюгерса. У «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Бобби Райан, Михаэль Бёдкер и Мэтт Дюшейн.
Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин участия в матче не принимал.
В параллельной встрече «Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Баффало Сэйбрз» — 7:3.
Дублями составе гостей отметились Патрик Кейн и Брэндон Саад. По голу на счету Дрейка Каджулы, Данкана Кита и Коннора Мёрфи. У «клинков» отличились Джейк Айкел, Кайл Окпосо и Джейсон Поменвиль.
На счету Артёма Анисимова 2 минуты штрафа и 2 броска за 11.21.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Блюгерс (Каллен) – 03:19 (5x5), 2:0 – Гюнцель (Кросби, Летанг) – 17:55 (5x5), 3:0 – Раст (Кессел, Бьюгстад) – 31:36 (5x5), 3:1 – Райан (Дзингел, Тирни) – 35:00 (5x4), 4:1 – Раст (Кессел, Джонсон) – 48:05 (5x5), 4:2 – Бёдкер (Стоун) – 53:46 (5x4), 4:3 – Дюшейн (Лажуа, Нильссон) – 55:08 (5x5), 5:3 – Гюнцель (Кросби, Дюмулен) – 57:08 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 03:00 МСК
0:1 – Каджула (Форслинг) – 18:38 (5x5), 0:2 – Кейн (Густафссон, Каджула) – 20:50 (5x5), 0:3 – Кит (Дебринкэт, Кейн) – 25:06 (5x5), 1:3 – Айкел (Скиннер, Ристолайнен) – 38:05 (5x5), 1:4 – Саад (Кемпф, Крюгер) – 39:39 (5x5), 2:4 – Поменвиль (Скиннер, Богосян) – 43:39 (5x5), 3:4 – Окпосо (Шири, Миттельштадт) – 47:16 (5x4), 3:5 – Мёрфи (Кейн, Тэйвз) – 51:24 (5x5), 3:6 – Кейн (Каджула, Сибрук) – 57:13 (en), 3:7 – Саад – 59:22 (5x5)