«Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Чикаго» — «Баффало»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду одержал победу над «Оттавой Сенторз» — 5:3.

Дубли в составе победителей оформили Брайан Раст и Джейк Гюнцель. Гол на счету Теодора Блюгерса. У «Оттавы» заброшенными шайбами отметились Бобби Райан, Михаэль Бёдкер и Мэтт Дюшейн.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Чикаго Блэкхоукс» одержал выездную победу над «Баффало Сэйбрз» — 7:3.

Дублями составе гостей отметились Патрик Кейн и Брэндон Саад. По голу на счету Дрейка Каджулы, Данкана Кита и Коннора Мёрфи. У «клинков» отличились Джейк Айкел, Кайл Окпосо и Джейсон Поменвиль.

На счету Артёма Анисимова 2 минуты штрафа и 2 броска за 11.21.