«Тампа» благодаря шат-ауту Василевского обыграла «Айлендерс»

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0.

Основное время и овертайм обошлись без голов. Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова нереализованный буллит, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20 минут и 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и блок-шот за 17.41. Андрей Василевский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 36 бросков и 3 буллита.

«Тампа» одержала две победы в трёх встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги, набрав 78 очков. «Айлендерс» (64) – вторые в Восточной конференции.