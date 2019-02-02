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Бекстрём спровоцировал массовую драку в матче «Вашингтон» — «Калгари»

Бекстрём спровоцировал массовую драку в матче «Вашингтон» — «Калгари»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграл «Калгари Флэймз» — 4:3.

Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём спровоцировал массовую драку, в которую оказались втянуты все полевые хоккеисты на льду. Сразу же после финального свистка нападающий применил силовой приём на Джонни Годро.

Видео можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Ник Дауд. Вскоре Микаэль Баклунд восстановил равновесие, но Дмитрий Яшкин ещё до перерыва вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго периода Том Уилсон закрепил преимущество. Через полторы минуты Гарнет Хэтэуэй одну шайбу отыграл. В третьем игровом отрезке Элиас Линдхольм сравнял счёт. Победу хозяевам принёс Евгений Кузнецов, отличившийся в большинстве за 57 секунд до истечения основного времени.

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