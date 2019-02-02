Кузнецов — о победном голе: в любом другом моменте отдал бы передачу на Оши

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победный гол в матче с «Калгари Флэймз» (4:3). Россиянин отличился за 57 секунд до истечения основного времени, реализовав большинство.
«Наверное, в любом другом моменте я бы отдал передачу на Оши. Но в данном случае я не был уверен в этой передаче, потому что шайба не до конца легла на крюк. Позиция для паса показалась мне не самой удачной, поэтому я решил бросить сам», — объяснил челябинец в интервью Washington Post.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Также на счету Кузнецова в этой встрече результативная передача, 6 бросков в створ и 2 силовых приёма за 24.36 на льду (6.09 – в большинстве).
Действующие чемпионы прервали серию из семи поражений.
«Вашингтон» без Овечкина прервал серию из 7 поражений, у Кузнецова — 2 очка