Василевский в растяжке совершил великолепный сейв

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0.

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский стал первой звездой встречи. Он оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 36 бросков и три буллита. Также воспитанник уфимского хоккея во втором периоде в растяжке совершил великолепный сейв, не позволив «островитянам» открыть счёт.

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Основное время и овертайм обошлись без голов. Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана.

«Тампа» одержала две победы в трёх встречах и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги, набрав 78 очков.