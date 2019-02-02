Центрфорвард «Вашингтона» Эллер не доиграл матч из-за травмы нижней части тела

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер не сумел доиграть встречу с «Калгари Флэймз», информирует Russian Machine Never Breaks. Датский форвард покинул площадку из-за травмы нижней части тела.

Нет Овечкина? Есть Кузнецов! Евгений сыграл за себя и за своего капитана А Микаэль Баклунд явно что-то съел.

Счёт на третьей минуте открыл форвард хозяев Ник Дауд. Вскоре Микаэль Баклунд восстановил равновесие, но Дмитрий Яшкин ещё до перерыва вновь вывел «Вашингтон» вперёд. В начале второго периода Том Уилсон закрепил преимущество. Через полторы минуты Гарнет Хэтэуэй одну шайбу отыграл. В третьем игровом отрезке Элиас Линдхольм сравнял счёт. Победу хозяевам принёс Евгений Кузнецов, отличившийся в большинстве за 57 секунд до истечения основного времени. Действующие чемпионы прервали серию из семи поражений.