Купер: Василевский сыграл великолепно, был настоящей скалой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после выигранного матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0) высоко оценил игру голкипер Андрея Василевского. Российский вратарь отразил 36 бросков и оформил шат-аут.



«Василевский сыграл великолепно, был сегодня настоящей скалой», — приводит слова специалиста Tampa Bay Times.

«Тампа» благодаря шат-ауту Василевского обыграла «Айлендерс»

Основное время и овертайм обошлись без голов. Победу «молниям» принёс точный бросок защитника Виктора Хедмана. На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова нереализованный буллит, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20 минут и 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и блок-шот за 17.41. Андрей Василевский оформил четвёртый шат-аут в сезоне.