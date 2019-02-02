Андрей Василевский — первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.



Лучшим игроком дня стал голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, отразивший 36 бросков и оформивший шат-аут во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б). Для российского вратаря шат-аут стал четвёртым в текущем регулярном чемпионате.



Второй звездой стал форвард «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) записавший в актив две заброшенные шайбы.



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, отметившийся 4 (2+2) очками в игре с «Баффало Сэйбрз» (7:3) и достигший отметки 900 баллов в НХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»