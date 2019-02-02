Сегодня, 2 февраля, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из данных игр.
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Видеотрансляции матчей 2 февраля:
— «Сибирь» — СКА
— «Барыс» — «Йокерит»
— «Салават Юлаев» — «Амур»
— «Автомобилист» — «Витязь»
— «Трактор» — «Металлург» Мг
— «Северсталь» — ЦСКА
— «Динамо» М — «Адмирал»
— «Динамо» Мн — «Динамо» Р
— «Спартак» — «Ак Барс».
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Видеотрансляции матчей КХЛ 2 февраля доступны на «Чемпионате»