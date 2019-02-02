КХЛ дисквалифицировала Клинкхаммера и увеличила срок наказания Рахимуллина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды двух матчей, информирует официальный сайт лиги.



ЦСКА – «Ак Барс». Время – 59:39.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Ак Барса» Роба Клинкхаммера наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу».

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Слован» — «Сочи». Время – 50:32.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сочи» Дамира Рахимуллина наказание по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ на Рахимуллина накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. С учётом дисквалификации за повторную драку общая продолжительность дисквалификации составит три матча».