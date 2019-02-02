Салливан: надеемся, что Малкин выбыл на короткий срок

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал повреждение Евгения Малкина, из-за которого российский форвард пропустил встречу с «Оттавой Сенаторз» (5:3).



«На данный момент мы полагаем, что на восстановление Малкину понадобится пара дней. Он не будет играть на выходных. Очень обидно, потому что он на великолепном уровне провел матч с „Тампа-Бэй Лайтнинг“ в среду. Считаем, что он мог бы развить этот успех. Надеемся, что он выбыл на короткий срок и быстро вернется в состав. Очень хорошо, что он играл так здорово с „Тампой“, это настраивает на позитивный лад. Команда с нетерпением ждёт его возвращения», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Малкин пропустил матч с «Оттавой» из-за травмы, полученной в драке со Стэмкосом