Даути — об обмене Маззина: очень неприятно, когда меняют хороших игроков

Защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал обмен своего партнёра по команде Джейка Маззина в «Торонто Мэйпл Лифс».



Сейчас всё осознаешь ещё сильнее. Странное чувство и очень неприятно. Нам будет его не хватать. Но когда команда играет так слабо и находится внизу турнирной таблицы, этого можно было ожидать — хороших игроков меняют. Это дает шанс молодым хоккеистам проявить себя, другим — стать лидерами. Никто этого не хотел, но обмен состоялся, и нам надо двигаться дальше", — приводит слова защитника официальный сайт лиги.



На счету Маззина в этом сезоне 21 очко (4+17) при показателе полезности «+10» и 33 минутах штрафа. 29-летний канадский защитник с контрактом в $ 4 млн в следующем году станет неограниченно свободным агентом.

