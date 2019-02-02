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Даути — об обмене Маззина: очень неприятно, когда меняют хороших игроков

Даути — об обмене Маззина: очень неприятно, когда меняют хороших игроков
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал обмен своего партнёра по команде Джейка Маззина в «Торонто Мэйпл Лифс».

Сейчас всё осознаешь ещё сильнее. Странное чувство и очень неприятно. Нам будет его не хватать. Но когда команда играет так слабо и находится внизу турнирной таблицы, этого можно было ожидать — хороших игроков меняют. Это дает шанс молодым хоккеистам проявить себя, другим — стать лидерами. Никто этого не хотел, но обмен состоялся, и нам надо двигаться дальше", — приводит слова защитника официальный сайт лиги.

На счету Маззина в этом сезоне 21 очко (4+17) при показателе полезности «+10» и 33 минутах штрафа. 29-летний канадский защитник с контрактом в $ 4 млн в следующем году станет неограниченно свободным агентом.

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