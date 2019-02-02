Итоги дня в НХЛ для россиян: два очка Кузнецова, четвёртый «сухарь» Василевского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно восемь матчей. В играх приняли участие 13 российских хоккеистов. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в отсутствие Александра Овечкина забил один гол и отдал одну результативную передачу, Андрей Василевский оформил шат-аут за «Тампа-Бэй Лайтнинг».
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|36 из 36
|100%
|1:0 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Анисимов (н)
Дадонов (н)
Кучеров (н)
Сергачёв (з)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Зайцев (з)
Гурьянов (н)
Ничушкин (н)
Радулов (н)
Зыков (н)
А. Свечников (н)
|«Чикаго»
«Флорида»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Торонто»
«Даллас»
«Даллас»
«Даллас»
«Вегас»
«Каролина»
|0
0+1
0
0
1+1
0
0
0
0
0
0
0
|0
-2
0
0
0
0
-1
0
+1
+2
0
+2
|2
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
|2
3
2
0
6
2
0
2
0
2
0
3
|0
2
1
3
2
1
2
0
1
1
1
1
|14,56
20,26
20,05
17,41
24,36
18,29
16,19
10,59
14,04
18,02
12,32
16,42