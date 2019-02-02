Итоги дня в НХЛ для россиян: два очка Кузнецова, четвёртый «сухарь» Василевского

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно восемь матчей. В играх приняли участие 13 российских хоккеистов. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в отсутствие Александра Овечкина забил один гол и отдал одну результативную передачу, Андрей Василевский оформил шат-аут за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 36 из 36 100% 1:0 Б