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Итоги дня в НХЛ для россиян: два очка Кузнецова, четвёртый «сухарь» Василевского

Итоги дня в НХЛ для россиян: два очка Кузнецова, четвёртый «сухарь» Василевского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно восемь матчей. В играх приняли участие 13 российских хоккеистов. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в отсутствие Александра Овечкина забил один гол и отдал одну результативную передачу, Андрей Василевский оформил шат-аут за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»36 из 36100%1:0 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Анисимов (н)

Дадонов (н)

Кучеров (н)

Сергачёв (з)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Зайцев (з)

Гурьянов (н)

Ничушкин (н)

Радулов (н)

Зыков (н)

А. Свечников (н)		«Чикаго»

«Флорида»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Торонто»

«Даллас»

«Даллас»

«Даллас»

«Вегас»

«Каролина»		0

0+1

0

0

1+1

0

0

0

0

0

0

0		0

-2

0

0

0

0

-1

0

+1

+2

0

+2		2

0

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0		2

3

2

0

6

2

0

2

0

2

0

3		0

2

1

3

2

1

2

0

1

1

1

1		14,56

20,26

20,05

17,41

24,36

18,29

16,19

10,59

14,04

18,02

12,32

16,42
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