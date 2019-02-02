Маккан: поздоровался с тренерами «Питтсбурга» и тут же вышел играть

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Джаред Макканн рассказал об обстоятельствах переезда из «Флориды Пантерз» и первого матча за новую команду.



«Даже не знал, во сколько мы добрались. Успел только поздороваться с тренерами «Питтсбурга» и тут же вышел на лёд играть. Это было сумасшествие», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Эмоциями поделился и нападающий Ник Бьюгстад: «Заходишь в раздевалку, где много отличных игроков. Мы были с флоридскими сумками. Даже не знаю, что сказать. Самое главное, в итоге удалось выиграть. Буду помнить все это до конца жизни», — сказал игрок.

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