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К. Гретцки: можем обменять Тальбо из «Эдмонтона», рассмотрим предложения

К. Гретцки: можем обменять Тальбо из «Эдмонтона», рассмотрим предложения
Хоккей / НХЛ

Помощник генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз» Кит Гретцки прокомментировал ситуацию с голкиперами клубами. Напомним, недавно «нефтяники» подписали новый контракт с Микко Коскиненом.

«Что будет с Тальбо после подписания контракта с Коскиненом? Нашу позицию можно охарактеризовать словами тренера Кена Хичкока — место в воротах получит тот вратарь, кто хорошо играет. Мы говорили с Кэмом о сложившейся ситуации. Я сказал ему: «Мы хотим, чтобы ты играл. Ты настоящий боец на льду и в раздевалке». Но мы также понимаем, что можем усилить команду, если будет хороший вариант с обменом. Пока ничего не происходит, но если появится предложение, которое будет выгодно для нас и для него, мы рассмотрим его», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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