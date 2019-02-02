«Сибирь» — СКА: Дацюк и Кетов не вошли в состав «армейцев»

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 13:30 мск. Встречу пропустят игроки новосибирцев Олег Пиганович и Юкка Пельтола, у СКА в состав не вошли Павел Дацюк и Евгений Кетов.



«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Логинов — Савченко, Михайлов — Брюле — Принс;

Морозов — Игнатович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Наумов — Климонтов, Карон — Комаров — Шашков;

Лукин, Казаков — Романцев — Яковлев, Зырянов.



СКА:



Хелльберг (Давыдюк);

Гавриков — Зуб, Кручинин — Коскиранта — Плотников;

Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Кныжов, Тихонов — Каблуков — Дергачёв, Морозов.