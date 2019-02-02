Стали известны составы новосибирской «Сибири» и петербургского СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 13:30 мск. Встречу пропустят игроки новосибирцев Олег Пиганович и Юкка Пельтола, у СКА в состав не вошли Павел Дацюк и Евгений Кетов.
«Сибирь»:
Красиков (Тэйлор);
Логинов — Савченко, Михайлов — Брюле — Принс;
Морозов — Игнатович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Наумов — Климонтов, Карон — Комаров — Шашков;
Лукин, Казаков — Романцев — Яковлев, Зырянов.
СКА:
Хелльберг (Давыдюк);
Гавриков — Зуб, Кручинин — Коскиранта — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Зубарев — Сёмин, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Кныжов, Тихонов — Каблуков — Дергачёв, Морозов.
«Сибирь» — СКА: Дацюк и Кетов не вошли в состав «армейцев»