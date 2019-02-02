Стали известны составы астанинского «Барыса» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 14:00 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Мальгин);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Гурков, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Мозес — Маннине — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;
Мяки — Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Йормакка.
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«Барыс» — «Йокерит»: стали известны составы команд