«Барыс» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы астанинского «Барыса» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 14:00 мск.



«Барыс»:



Карлссон (Мальгин);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Гурков, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Мозес — Маннине — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;

Мяки — Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Йормакка.



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