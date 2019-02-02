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«Автомобилист» — «Витязь»: Александр Сёмин не вошёл в заявку гостей

«Автомобилист» — «Витязь»: Александр Сёмин не вошёл в заявку гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 15:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Макаров);
Гуркин — Вишневский, Доус — Да Косты — Голышев;
Егоршев — Мишарин, Гареев — Паре — Секстон;
Трямкин — Василевский, Крикунов — Литовченко — Казионов;
Валитов, Сетдиков — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.

«Витязь»:

Ортио (Самонов);
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Ржепик;
Головков — Епишин, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;
Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.

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