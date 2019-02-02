«Автомобилист» — «Витязь»: Александр Сёмин не вошёл в заявку гостей

Стали известны составы «Автомобилиста» из Екатеринбурга и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 15:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Гуркин — Вишневский, Доус — Да Косты — Голышев;

Егоршев — Мишарин, Гареев — Паре — Секстон;

Трямкин — Василевский, Крикунов — Литовченко — Казионов;

Валитов, Сетдиков — Грачёв — Хрипунов, Рассейкин.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Ржепик;

Головков — Епишин, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;

Романов — Кожемякин, Выглазов — Чернов — Гончаров.



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