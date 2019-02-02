«Трактор» — «Металлург»: Пеньковский вернулся в состав после тяжёлых травм

Стали известны составы челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 15:00 мск. Впервые с 7 октября в составе «Трактора» оказался Артём Пеньковский, залечивший тяжёлые травмы после силового приёма Степана Захарчука.



«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Бергстрём;

Петров — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.



«Металлург» Мг:



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Антипин, Мозякин — Кулемин — Эллисон;

Береглазов — Рылов, Варфоломеев — Расмуссен- Булирж;

Васильев — Матушкин, Пакаринен — Шор — Чибисов;

Зайцев, Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.