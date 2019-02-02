Стали известны составы челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало — в 15:00 мск. Впервые с 7 октября в составе «Трактора» оказался Артём Пеньковский, залечивший тяжёлые травмы после силового приёма Степана Захарчука.
«Трактор»:
Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Бергстрём;
Петров — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.
«Металлург» Мг:
Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Антипин, Мозякин — Кулемин — Эллисон;
Береглазов — Рылов, Варфоломеев — Расмуссен- Булирж;
Васильев — Матушкин, Пакаринен — Шор — Чибисов;
Зайцев, Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.
«Трактор» — «Металлург»: Пеньковский вернулся в состав после тяжёлых травм