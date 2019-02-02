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«Торонто» подаст в суд на рэпера Снуп Дога из-за эмблемы его линии марихуаны

«Торонто» подаст в суд на рэпера Снуп Дога из-за эмблемы его линии марихуаны
Хоккей / НХЛ

Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» подал в суд на известного американского рэпера Снуп Дога, информирует издание HighTimes.

Легендарный канадский клуб обеспокоен линией марихуаны, которая называется Leafs by Snoop и чья эмблема отдалённо напоминает логотип «Торонто». Впервые клуб из Торонто выразил недовольство данным фактом ещё в 2016 году, но тогда разбирательства было решено временно отложить.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

В качестве аргументов «Торонто» приводит тот факт, что слово Leafs ассоциируется именно с клубом. Юристы команды выразили мнение, что схожесть эмблемы и названия брендов может привести к определённой путанице и нанести удар по имиджу команды. В своей заявке юристы также отметили, что «Торонто» имеет давнюю историю и преданную армию болельщиков.

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