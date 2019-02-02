«Салават» — «Амур»: тройка Кадейкина забила красивый гол в ворота гостей

В первом периоде встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хабаровского «Амура» красивую шайбу в ворота гостей забросил Владимир Жарков, воспользовавшись великолепной передачей Александра Кадейкина после сольного прохода.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола);
Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Бурдасов;
Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Майоров;
Елизаров, Сергиенко, Шэн — Бусаров — Кузьмин.
«Амур»:
Аликин (Мурыгин);
Йордан — Камалов, Голубев — Кузнецов — Зогорна;
Коларж — Кузьмин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;
Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин — Файзуллин;
Болтанов — Гиздатуллин — Берестенников, Попугаев.