«Салават» — «Амур»: тройка Кадейкина забила красивый гол в ворота гостей

В первом периоде встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хабаровского «Амура» красивую шайбу в ворота гостей забросил Владимир Жарков, воспользовавшись великолепной передачей Александра Кадейкина после сольного прохода.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд



«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола);

Ларсен — Панин, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Бурдасов;

Сергеев — Гареев, Жарков — Кадейкин — Майоров;

Елизаров, Сергиенко, Шэн — Бусаров — Кузьмин.



«Амур»:



Аликин (Мурыгин);

Йордан — Камалов, Голубев — Кузнецов — Зогорна;

Коларж — Кузьмин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Лазарев;

Кондратьев — Грбас, Дедунов — Величкин — Файзуллин;

Болтанов — Гиздатуллин — Берестенников, Попугаев.