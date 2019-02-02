В концовке первого периода матча астанинского «Барыса» и финского «Йокерита» было разбито стекло, из-за чего соперники ушли на перерыв раньше необходимого. Недоигранные минуты были перенесены на второй период.
Напомним, соперники вышли на площадку в следующих составах:
«Барыс»:
Карлссон (Мальгин);
Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;
Гурков, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Мозес — Маннине — Н. Йенсен;
Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;
Мяки — Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Йормакка.
«Барыс» — «Йокерит»: из-за разбитого стекла соперники не доиграли первый период