«Барыс» — «Йокерит»: из-за разбитого стекла соперники не доиграли первый период

В концовке первого периода матча астанинского «Барыса» и финского «Йокерита» было разбито стекло, из-за чего соперники ушли на перерыв раньше необходимого. Недоигранные минуты были перенесены на второй период.



Напомним, соперники вышли на площадку в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Мальгин);

Сведберг — Маклюков, Боченски — Фрэттин — Михайлис;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Акользин — Бойд — Шевченко;

Гурков, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Лёв — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Мозес — Маннине — Н. Йенсен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Иконен — Регин — Весалайнен;

Мяки — Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Йормакка.

