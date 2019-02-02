«Трактор» — «Металлург»: Кравцов забил первый гол после возвращения с МЧМ

В первом периоде матча челябинского «Трактора» с магнитогорским «Металлургом» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Виталий Кравцов. Молодой форвард сумел забить впервые после возвращения с МЧМ-2019, последний раз в КХЛ он забрасывал шайбу 4 декабря 2018 года.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Трактор»



Демченко (Судницин);

Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Бергстрём;

Петров — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин;

Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;

Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.



«Металлург» Мг



Кошечкин (Загидулин);

Верещагин — Антипин, Мозякин — Кулемин — Эллисон;

Береглазов — Рылов, Варфоломеев — Расмуссен- Булирж;

Васильев — Матушкин, Пакаринен — Шор — Чибисов;

Зайцев, Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.