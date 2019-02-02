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«Трактор» — «Металлург»: Кравцов забил первый гол после возвращения с МЧМ

«Трактор» — «Металлург»: Кравцов забил первый гол после возвращения с МЧМ
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча челябинского «Трактора» с магнитогорским «Металлургом» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды гостей Виталий Кравцов. Молодой форвард сумел забить впервые после возвращения с МЧМ-2019, последний раз в КХЛ он забрасывал шайбу 4 декабря 2018 года.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Трактор»

Демченко (Судницин);
Бэйлен — Исаев, Энлунд — Стоу — Бергстрём;
Петров — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин;
Бородкин — Хлыстов, Кокуёв — Рыбаков — Губарев;
Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.

«Металлург» Мг

Кошечкин (Загидулин);
Верещагин — Антипин, Мозякин — Кулемин — Эллисон;
Береглазов — Рылов, Варфоломеев — Расмуссен- Булирж;
Васильев — Матушкин, Пакаринен — Шор — Чибисов;
Зайцев, Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.

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