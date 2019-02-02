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«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года

«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года
Хоккей / КХЛ

В Новосибирске местная «Сибирь» переиграла петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 1:0. Новосибирский клуб впервые с 4 сентября 2015 года сумел одержать победу над командой из Петербурга.

Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Остаток первого периода и второй прошли без голов. Ближе к концу основного времени СКА сумел поразить ворота соперника, но судьи после видеопросмотра отменили шайбу, игра завершилась со счётом 1:0. «Сухой» матч на счету голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1:0
1:0, 0:0, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Принс (Савченко, Михайлов) – 04:54 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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