«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года

В Новосибирске местная «Сибирь» переиграла петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 1:0. Новосибирский клуб впервые с 4 сентября 2015 года сумел одержать победу над командой из Петербурга.



Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Остаток первого периода и второй прошли без голов. Ближе к концу основного времени СКА сумел поразить ворота соперника, но судьи после видеопросмотра отменили шайбу, игра завершилась со счётом 1:0. «Сухой» матч на счету голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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