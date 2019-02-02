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«Барыс» разгромил «Йокерит», забросив восемь шайб

«Барыс» разгромил «Йокерит», забросив восемь шайб
Хоккей / КХЛ

Астанинский «Барыс» на домашней площадке одержал уверенную победу над финским «Йокеритом», игра завершилась со счётом 8:2.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Сакари Маннинен и Алихан Асетов. Во втором периоде хозяева забили дважды усилиями Брэндона Боченски и Андре Петерссона, у «Йокерита» голом отметился Петер Регин. Решающим стал третий период, на старте которого у хозяев забили по голу Роман Старченко, Андре Петерссон, Никита Михайлис и Егор Петухов. Позже Мэттью Фрэттин установил окончательный счёт — 8:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
8:2
1:1, 2:1, 5:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Маннинен (Лепистё, Мозес) – 07:49 (5x5), 1:1 – Асетов (Сагадеев, Петухов) – 10:59 (5x5), 2:1 – Боченски (Диц) – 21:42 (4x3), 2:2 – Регин (О'Нилл) – 35:55 (5x5), 3:2 – Петерссон (Кормье) – 37:32 (5x5), 4:2 – Старченко (Диц, Петерссон) – 41:06 (5x5), 5:2 – Петерссон (Блэкер, Полохов) – 43:37 (5x5), 6:2 – Михайлис (Боченски, Фрэттин) – 44:33 (5x5), 7:2 – Петухов – 46:00 (5x5), 8:2 – Фрэттин – 50:38 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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