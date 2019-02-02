«Барыс» разгромил «Йокерит», забросив восемь шайб

Астанинский «Барыс» на домашней площадке одержал уверенную победу над финским «Йокеритом», игра завершилась со счётом 8:2.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Сакари Маннинен и Алихан Асетов. Во втором периоде хозяева забили дважды усилиями Брэндона Боченски и Андре Петерссона, у «Йокерита» голом отметился Петер Регин. Решающим стал третий период, на старте которого у хозяев забили по голу Роман Старченко, Андре Петерссон, Никита Михайлис и Егор Петухов. Позже Мэттью Фрэттин установил окончательный счёт — 8:2.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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