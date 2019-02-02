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И. Воробьёв: «Сибирь» показала СКА, как надо выигрывать матчи

И. Воробьёв: «Сибирь» показала СКА, как надо выигрывать матчи
Хоккей / КХЛ

Главный тренер питерского СКА Илья Воробьёв прокомментировал выездное поражение от новосибирской «Сибири» (0:1).

«Знали, что «Сибирь» цепляется за зону плей-офф. Первый гол привезли себе сами, а потом старались, но тщетно. Команда соперника сегодня показала нам, как надо выигрывать.

Почему Шестёркин не попадает в заявку? У него микротравма. Прогнозы? Они у докторов. У Рундблада тоже травма. Насколько серьёзная? Его сейчас нет с нами.

Херсли готовится по индивидуальной программе. Будем смотреть день за днём. Что касается Дацюка, то он не играл, потому что много отыграл в двух последних матчах. На следующий матч он выйдет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года
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