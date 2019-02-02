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«Сибирь» — СКА: потрясающий сейв Красикова в концовке игры

«Сибирь» — СКА: потрясающий сейв Красикова в концовке игры
Хоккей / КХЛ

В Новосибирске местная «Сибирь» переиграла петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 1:0. Третий «сухарь» в сезоне оформил голкипер новосибирского коллектива Алексей Красиков, отразивший 36 бросков хоккеистов «армейского» клуба. Одним из решающих стал сейв на 56-й минуте, когда Красиков в шикарном прыжке отразил шайбу при добивании в пустой угол.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

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Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Остаток первого периода и второй прошли без голов. Ближе к концу основного времени СКА сумел поразить ворота соперника, но судьи после видеопросмотра отменили шайбу, игра завершилась со счётом 1:0. «Сухой» матч на счету голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова.

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