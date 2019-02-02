«Спартак» — «Ак Барс»: Андрей Марков вернулся в состав гостей

Стали известны составы московского «Спартака» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 февраля, начало игры — в 17:30 мск.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Дыбленко — Гончаров, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Вишневский — Кулик, Карсумс — Ганзл — Даугавиньш;

Осипов — Григорьев, Талалуев — Злобин — Никонцев;

Гришин, Легалин, Лещенко — Воронин — Цыплаков.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;

Постма — Лямкин, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Юдин — Педан, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Михеев.



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