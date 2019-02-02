«Сибирь» — СКА: видео незасчитанного гола «армейцев»

В Новосибирске местная «Сибирь» переиграла петербургский СКА, встреча завершилась со счётом 1:0.



Счёт мог оказаться другим, если бы в концовке арбитры засчитали гол защитника СКА Владислава Гаврикова. После просмотра видео судьи решили, что была помеха вратарю.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года

Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Оставшееся основное время прошло без голов, игра завершилась со счётом 1:0. «Сухой» матч на счету голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова. Новосибирский клуб впервые с 4 сентября 2015 года сумел одержать победу в матче с командой из Петербурга.



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