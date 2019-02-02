«Трактор» победил «Металлург», у Магнитогорска — три поражения подряд

Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:1. Для подопечных Йозефа Яндача поражение стало третьим подряд, у челябинского клуба — две победы в пяти матчах.



В первом периоде подопечные Алексея Тертышного забросили две шайбы усилиями Александра Бергстрёма и Виталия Кравцова. Во втором периоде соперники обменялись голами Сергея Мозякина и Александра Шарова. В оставшееся время зрители больше не увидели заброшенных шайб.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.