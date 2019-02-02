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«Трактор» победил «Металлург», у Магнитогорска — три поражения подряд

«Трактор» победил «Металлург», у Магнитогорска — три поражения подряд
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:1. Для подопечных Йозефа Яндача поражение стало третьим подряд, у челябинского клуба — две победы в пяти матчах.

В первом периоде подопечные Алексея Тертышного забросили две шайбы усилиями Александра Бергстрёма и Виталия Кравцова. Во втором периоде соперники обменялись голами Сергея Мозякина и Александра Шарова. В оставшееся время зрители больше не увидели заброшенных шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
3:1
2:0, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Бергстрём (Энлунд, Стоу) – 05:07 (5x4), 2:0 – Кравцов (Петров) – 18:27 (5x5), 2:1 – Мозякин (Кулёмин) – 27:50 (5x5), 3:1 – Шаров (Глинкин, Кравцов) – 35:34 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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