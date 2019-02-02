КХЛ разъяснила отменённый гол СКА в ворота «Сибири»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил отменённую шайбу петербургского СКА во встрече с новосибирской «Сибирью» (0:1).



«После видеопросмотра было определено: игрок команды СКА Наиль Якупов (№ 65) создавал помеху голкиперу клюшкой. Согласно п. 1 Правила 150 и п. 1 Правила 186 взятие ворот было отменено», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сибирь» победила СКА впервые с 2015 года

Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Остаток первого периода и второй прошли без голов. Ближе к концу основного времени СКА сумел поразить ворота соперника, но после видеопросмотра судьи отменили шайбу, игра завершилась со счётом 1:0. «Сухой» матч на счету голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова.