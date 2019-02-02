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КХЛ разъяснила отменённый гол СКА в ворота «Сибири»

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
КХЛ разъяснила отменённый гол СКА в ворота «Сибири»
Хоккей / КХЛ

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил отменённую шайбу петербургского СКА во встрече с новосибирской «Сибирью» (0:1).

«После видеопросмотра было определено: игрок команды СКА Наиль Якупов (№ 65) создавал помеху голкиперу клюшкой. Согласно п. 1 Правила 150 и п. 1 Правила 186 взятие ворот было отменено», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Счёт был открыт на 5-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Шейн Принс. Остаток первого периода и второй прошли без голов. Ближе к концу основного времени СКА сумел поразить ворота соперника, но после видеопросмотра судьи отменили шайбу, игра завершилась со счётом 1:0. «Сухой» матч на счету голкипера новосибирского клуба Алексея Красикова.

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