Яндач — о Кошечкине: решили дать ему отдохнуть, хотели сделать что-то с игрой

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:3).



«Хотел бы поздравить Челябинск с победой, они очень хорошо играли сегодня. У нас был сценарий похож на прошлый матч: удаление в зоне атаки и пропущенная шайба. Сейчас «Металлург» очень тяжело забивает, не забиваем голов в большинстве. При игре в формате «5 на 5» было не так много возможностей, потому что соперник хорошо играл в обороне, поэтому он и набрал два очка.



Замена Кошечкина? Решили дать ему отдохнуть. Хотели сделать что-то с игрой, поменяли состав.



Дорофеев? У нас была ротация, хотели дать шанс остальным, Варфоломееву дали выйти на лёд. Верещагин в первом периоде получил травму, о степени её серьёзности я не знаю.



Первая игра Антипина после травмы? У нас сейчас тяжёлая ситуация, многие защитники травмированы. Я думаю, что Витя пока готов не на 100 процентов», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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