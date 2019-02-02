Вратарь «Авангарда» Карри Рямё вернулся к тренировкам после травмы колена

Голкипер «Авангарда» Карри Рямё вернулся к тренировочным занятиям, сообщает пресс-служба омского клуба в «Твиттере».



32-летний игрок травмировал колено на предсезонном турнире в Челябинске в матче с магнитогорским «Металлургом». В сентябре 2018 года появилась информация, что финский хоккеист больше не сыграет в нынешнем сезоне, но в январе нынешнего года вратарь заявил, что планирует восстановиться к стадии плей-офф.

Посмотреть фото можно на странице «Авангарда» в «Твиттере».



Омский клуб, проводящий домашние матчи в Балашихе, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В 57 матчах подопечные Боба Хартли набрали 75 очков. 4 февраля «ястребы» встретятся в Балашихе с питерским СКА.