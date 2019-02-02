Московское «Динамо» проиграло «Адмиралу» и прервало серию из трёх побед

Московское «Динамо» встречалось с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:0 в пользу «моряков».
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Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке шайба дважды побывала в воротах московской команды. Сначала голкипера бело-голубых Александра Ерёменко огорчил Александр Стрельцов, а затем точный бросок удался Сергею Конькову. В третьем периоде Иван Мищенко в третий раз огорчил столичный клуб. Голкипер приморского клуба Антон Красоткин оформил шат-аут.
Бело-голубые прервали серию из трёх побед, а подопечные Сергея Светлова одержали вторую победу подряд.
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