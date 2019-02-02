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Московское «Динамо» проиграло «Адмиралу» и прервало серию из трёх побед

Московское «Динамо» проиграло «Адмиралу» и прервало серию из трёх побед
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» встречалось с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 3:0 в пользу «моряков».

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Первый период не порадовал болельщиков результативными бросками, а во втором игровом отрезке шайба дважды побывала в воротах московской команды. Сначала голкипера бело-голубых Александра Ерёменко огорчил Александр Стрельцов, а затем точный бросок удался Сергею Конькову. В третьем периоде Иван Мищенко в третий раз огорчил столичный клуб. Голкипер приморского клуба Антон Красоткин оформил шат-аут.

Бело-голубые прервали серию из трёх побед, а подопечные Сергея Светлова одержали вторую победу подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Стрельцов (Стрельцов, Патрикеев) – 29:18 (5x5), 0:2 – Коньков (Зайцев) – 33:20 (5x5), 0:3 – Мищенко (Коннов, Стрельцов) – 48:33 (5x5)
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