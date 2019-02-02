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Дубль Уиркоша помог минскому «Динамо» обыграть рижских одноклубников

Дубль Уиркоша помог минскому «Динамо» обыграть рижских одноклубников
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» встречалось с рижскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице Беларуси и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый период стал безголевым, а в начале второго игрового отрезка гости открыли счёт стараниями Брэндона Макмиллана, реализовавшего большинство. Хозяева восстановили паритет в концовке первого периода благодаря точному броску Патрика Уиркоша. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Сидоренко вышли вперёд после гола Теэму Пулккинена, а на последних минутах преимущество хозяев укрепил Уиркош, реализовав большинство.

Минчане прервали серию из двух поражений, а клуб из столицы Латвии потерпел третье поражение в последних четырёх играх регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Динамо Р
Рига
0:1 – Макмиллан (Дарзиньш, Виделль) – 22:01 (5x4), 1:1 – Уиркош (Бокун, Ковыршин) – 38:04 (5x5), 2:1 – Пулккинен – 46:50 (5x5), 3:1 – Уиркош (Терещенко, Костицын) – 58:15 (5x4)
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