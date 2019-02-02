Дубль Уиркоша помог минскому «Динамо» обыграть рижских одноклубников

Минское «Динамо» встречалось с рижскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице Беларуси и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Первый период стал безголевым, а в начале второго игрового отрезка гости открыли счёт стараниями Брэндона Макмиллана, реализовавшего большинство. Хозяева восстановили паритет в концовке первого периода благодаря точному броску Патрика Уиркоша. В третьей двадцатиминутке подопечные Андрея Сидоренко вышли вперёд после гола Теэму Пулккинена, а на последних минутах преимущество хозяев укрепил Уиркош, реализовав большинство.



Минчане прервали серию из двух поражений, а клуб из столицы Латвии потерпел третье поражение в последних четырёх играх регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.