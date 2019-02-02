ЦСКА в 7-й раз стал победителем дивизиона Тарасова

ЦСКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.
Благодаря победе «армейцы» досрочно стали лидерами дивизиона Тарасова и вернулись на первое место в Западной конференции. Московская команда стала победителем дивизиона в 7-й раз в истории.
Алексей Марченко вывел «армейцев» вперёд в концовке первого игрового отрезка, а во втором периоде подопечным Игоря Никитина удалось развить преимущество стараниями Сергея Калинина и Сергея Толчинского. В третьей двадцатиминутке Антон Слепышев в четвёртый раз огорчил хозяев и установил окончательный результат. Голкипер московского клуба Илья Сорокин записал на свой счёт очередной «сухарь».
13 хоккеистов КХЛ, удививших в этом сезоне. Как у них это получилось?
Про многих мы не знали, а про других уже стали забывать.