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ЦСКА в 7-й раз стал победителем дивизиона Тарасова

ЦСКА в 7-й раз стал победителем дивизиона Тарасова
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.

Благодаря победе «армейцы» досрочно стали лидерами дивизиона Тарасова и вернулись на первое место в Западной конференции. Московская команда стала победителем дивизиона в 7-й раз в истории.

Алексей Марченко вывел «армейцев» вперёд в концовке первого игрового отрезка, а во втором периоде подопечным Игоря Никитина удалось развить преимущество стараниями Сергея Калинина и Сергея Толчинского. В третьей двадцатиминутке Антон Слепышев в четвёртый раз огорчил хозяев и установил окончательный результат. Голкипер московского клуба Илья Сорокин записал на свой счёт очередной «сухарь».

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