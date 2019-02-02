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ЦСКА установил рекорд КХЛ по количеству сухих матчей

ЦСКА установил рекорд КХЛ по количеству сухих матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА обыграл «Северсталь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Череповце.

«Армейцы» установили новый рекорд КХЛ по количеству сухих матчей в ходе одного регулярного чемпионата. У московского клуба 18 «сухарей», половина из которых на счету голкипера Ильи Сорокина, защищавшего ворота команды в игре в Череповце.

Алексей Марченко вывел «армейцев» вперёд в концовке первого игрового отрезка, а во втором периоде подопечным Игоря Никитина удалось развить преимущество стараниями Сергея Калинина и Сергея Толчинского. В третьей двадцатиминутке Антон Слепышев в четвёртый раз огорчил хозяев и установил окончательный результат. Голкипер московского клуба Илья Сорокин записал на свой счёт очередной «сухарь».

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