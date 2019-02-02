«Спартак» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Москве и закончилась со счётом 5:3 в пользу казанского клуба.
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Гости открыли счёт на 17-й минуте после точного броска в исполнении Пола Постмы. В начале второго игрового отрезка преимущество московского клуба укрепил Артём Лукоянов, впервые в карьере поразивший ворота «Спартака». На 2-й минуте третьего периода казанский клуб увеличил преимущество до трёх шайб стараниями Станислава Галиева, а чуть позже Иржи Секач реализовал большинство. Спартаковцы сумели отыграть три гола усилиями Александра Хохлачёва, Каспарса Даугавиньша и Анатолия Никонцева. В концовке Андрей Педан отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.
«Спартак» потерпел третье поражение подряд, казанская команда прервала серию из трёх поражений.
«Ак Барс» переиграл «Спартак» и прервал серию из трёх поражений