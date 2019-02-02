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«Спартак» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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«Ак Барс» переиграл «Спартак» и прервал серию из трёх поражений

«Ак Барс» переиграл «Спартак» и прервал серию из трёх поражений
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречался с «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Москве и закончилась со счётом 5:3 в пользу казанского клуба.

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Гости открыли счёт на 17-й минуте после точного броска в исполнении Пола Постмы. В начале второго игрового отрезка преимущество московского клуба укрепил Артём Лукоянов, впервые в карьере поразивший ворота «Спартака». На 2-й минуте третьего периода казанский клуб увеличил преимущество до трёх шайб стараниями Станислава Галиева, а чуть позже Иржи Секач реализовал большинство. Спартаковцы сумели отыграть три гола усилиями Александра Хохлачёва, Каспарса Даугавиньша и Анатолия Никонцева. В концовке Андрей Педан отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, казанская команда прервала серию из трёх поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Спартак
Москва
3:5
0:1, 0:1, 3:3
Ак Барс
Казань
0:1 – Постма (Секач) – 16:04 (4x4), 0:2 – Лукоянов (Лямкин) – 22:03 (5x5), 0:3 – Галиев – 41:04 (5x5), 0:4 – Секач (Зарипов, Азеведу) – 46:12 (5x4), 1:4 – Хохлачёв (Осипов, Фёдоров) – 53:29 (5x5), 2:4 – Даугавиньш (Ганзл) – 57:10 (5x5), 3:4 – Никонцев (Вишневский, Кулик) – 57:29 (5x5), 3:5 – Педан (Азеведу) – 59:25 (en)
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