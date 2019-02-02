Зайцев — о 0:3: нет ответа, почему «Динамо» не настроилось на «Адмирал»

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев поделился мнением о домашнем матче с «Адмиралом» (0:3).



«Не настроились на сегодняшнюю игру, потому и проиграли. Я не знаю, почему так случилось. Это поражение нужно, чтобы сделать выводы. Впереди плей-офф, мы не должны повторять таких ошибок. Это недопустимо. Каждая игра будет решающей для нас.



Спасибо каждому болельщику, кто приехал в Балашиху. Нам было приятно, мы всех слышали. Последний раз в роли хозяев я играл на этой арене в финале ВХЛ, ещё когда играл за «Динамо» Балашиху», — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Бело-голубые прервали серию из трёх побед, а подопечные Сергея Светлова одержали вторую победу подряд.