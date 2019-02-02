Никита Кучеров оштрафован на $ 5 тыс. за подножку в матче с «Айлендерс»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оштрафован на $ 5 тыс. за свои действия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б).



Россиянин наказан за подножку на защитнике «островитян» Скотте Мейфилде. Это максимальный штраф, предусмотренный по условиям коллективного договора. На счету Кучерова в прошедшем матче нереализованный буллит, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой приём и блок-шот за 20 минут и 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма и блок-шот за 17.41. Андрей Василевский оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 36 бросков и 3 буллита.



Кроме того, на $ 5 тыс. оштрафован форвард «Оттавы Сенаторз» Зак Смит, ударивший локтем защитника «Питтсбург Пингвинз» Маркуса Петтерссона.

Андрей Василевский — первая звезда дня в НХЛ