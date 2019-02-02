«Торонто» выставил на драфт отказов защитника Мартина Маринчина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» выставил на драфт отказов защитника Мартина Маринчина, сообщает известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.



В этом сезоне 26-летний хоккеист провёл десять матчей в регулярном чемпионате. На счету защитника две голевые передачи при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени. Словацкий игрок выступал в составе «кленовых листьев» с сезона-2015/16. До этого находился в системе «Эдмонтон Ойлерз». Последний матч в «регулярке» словак провёл 23 января, а в роли соперника выступил «Вашингтон Кэпиталз».

«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Майка Бэбкока набрали 63 очка в пятидесяти матчах регулярного чемпионата.