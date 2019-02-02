Билялетдинов: не могу сказать, когда будет готов играть Гарипов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями после выездного матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (5:3).



«Серьёзно готовились, два с половиной периода играли аккуратно, строго, не было серьёзных предпосылок. Затем допустили ошибки, ушла концентрация, пропустили ненужные шайбы. Будем поправлять игру и готовиться к следующему матчу.



Когда будет готов играть Эмиль Гарипов? Не могу сказать. Желания заменить Подъяпольского после трёх пропущенных шайб не было. Вернувшийся в состав Марков сыграл ровно, уверенно, строго», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд, казанская команда прервала серию из трёх поражений.