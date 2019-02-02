Лукоянов: у меня любовь к футбольному «Спартаку», рад забить всем клубам в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился эмоциями после матча со «Спартаком» (5:3).



«Так получалось, что ранее не мог забить «Спартаку». У меня любовь к футбольному, а не к хоккейному «Спартаку». Но всё равно приятно видеть болельщиков, которые классно поддерживают свою команду. Они болеют и за футбол, и за хоккей. Офигенные! Хорошо, что теперь получилось забить всем клубам в КХЛ. Приятно.



В таблицу не смотрим, больше внимания обращаем на свою игру. Впереди очень важные игры, нужно всё наладить. Сегодня вроде играли неплохо, без каких-то оплошностей. Но всё могло перевернуться. Вести в третьем периоде — 4:0… Такое бывает раз в год у какой-нибудь команды, а мы опять позволили себе играть на нервах. Но всё-таки довели матч до конца. Мы далеки от своей лучшей игры», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Видео гола Лукоянова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.